محافظ الإسكندرية ووزير التعليم العالي يشهدان حفل تخرج الدفعة الـ18 من جامعة سنجور

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم بمكتبة الإسكندرية حفل تخرج الدفعة 18 بدرجة الماجستير من جامعة سنجور، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخرج 175 طالب وطالبة من جامعة سنجور

وخلال الحفل؛ هنأ محافظ الإسكندرية 175 طالبا وطالبة من 33 دولة من مختلف البلدان الناطقة بالفرنسية بالقارة الإفريقية وهاييتى، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق، وأعرب عن سعادته بوجود جامعة سنجور الفرانكفونية على أرض الإسكندرية لما لها من دور كبير في تعزيز التعاون بين الإسكندرية وكافة الدول الأفريقية، وتقوية الأواصر والصلات بين الدول الفرانكفونية، فضلا عن دورها الأساسي في إعداد كوادر بشرية متميزة تعمل على تنمية أفريقيا في المستقبل.

الإسكندرية حاضنة لجاليات من مختلف الجنسيات

هذا وأكد الشريف أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وتعد عاصمة مصر الثانية وهي منارة العلم والثقافة والفنون منذ فجر التاريخ، فهي المدينة الكوزموبوليتية المنفتحة على العالم، وعاش على أرضها بجانب المصريين جاليات من مختلف الجنسيات، وقد ساهم هذا التنوع الثقافي والعرقي في دعم علاقتها بجميع دول العالم .

وضع حجر الأساس للمقر الجديد

وأضاف المحافظ أنه إيماناً بدور جامعة سنجور في تقوية العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية فقد تم وضع حجر الأساس للمقر الجديد والدائم للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 10 أفدنة.

شهد حفل التخرج؛ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والمستشارة نادين مراد مستشارة وزير الخارجية للشئون الفرانكفونية، والسفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والدكتور تييري فاردال المدير التنفيذي لجامعة سنجور، وعدد من سفراء المدن الفرانكفونية والأوروبية والأفريقية.