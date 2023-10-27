مصادر مطلعة: وصول قوات الأمن لموقع حادث إطلاق صاروخ في طابا وبدء التحقيقات

أفادت مصادر مطلعة، بأن قوات الأمن وصلت لموقع الحادث، وبدأت التحقيقات الأولية، في واقعة سقوط صاروخ في طابا.

وكانت المصادر المطلعة، قد أفادت، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 6 وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطلعة، أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين بغزة.

وأضافت المراسلة بأن هناك مداهمة برية محتمله بشمال قطاع غزة خلال الساعات القادمة.

بينما زعم جيش الاحتلال بوجود توغل بري محدود بقطلع غزة خلال الليل.