وسائل إعلام إسرائيلية تزعم: الصاروخ أطلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابا

كشف ايتسيك زورتس مراسل التلفزيون الإسرائيلي في جنوب إسرائيل تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الذي سقط على مبنى إسعاف مدينة طابا، وأدى إلى إصابة مواطنين مصريين وإحداث تلفيات في المبنى.

وزعم المراسل التلفزيوني الإسرائيلي أن تحقيقات تجري بشأن ما إذا كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر سيادي مصري أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها .

وأوضح المصدر، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.