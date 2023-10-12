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سقوط صاروخ قرب مستوطنة «أرئيل» شمالي الضفة الغربية

كتب:

هانى حسن
09:31 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
دانا أبو شميسة مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة

دانا أبو شميسة مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة

قالت دانا أبو شميسة مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ صفارات الإنذارات تدوي في المثلث ومستوطنات الضفة الغربية.

وأكدت دانا، خلال إفادتها على الهواء، بسماع قذائف تصل إلى مستوطنات الضفة الغربية، وسقوط صاروخ قرب مستوطنة «أرئيل» شمالي الضفة الغربية.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق. 

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