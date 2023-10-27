سقوط صاروخ في طابا وإصابة 5 أشخاص

أفادت مصادر مطلعة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

المصادر أشارت إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

وفي وقت سابق،

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين بغزة.

وأضافت المراسلة بأن هناك مداهمة برية محتمله بشمال قطاع غزة خلال الساعات القادمة.

بينما زعم جيش الاحتلال بوجود توغل بري محدود بقطلع غزة خلال الليل.