محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي في شبرا، وجرى الدفع بـ10 سيارات لسحب المياه من الشارع، علاوة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتضررة من انقطاع المياه لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

شدد محافظ القاهرة، على سرعة إعادة الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

جدير بالذكر، أن محافظ القاهرة تفقد موقع انقلاب الأتوبيس والكسر لمتابعة الموقف، بحضور الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.