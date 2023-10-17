محافظ القاهرة يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف الرقابة على الأسواق

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المختصة، بتكثيف حملات متابعة إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية في الأحياء، وتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، وتكثيف الجولات الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار مع جودة السلع، والاطمئنان على توافر السلع وسلامة المواد الغذائية الأساسية المقدمة للمواطن.

إحكام الرقابة على الأسواق

وفي سياق متصل، أجرى اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، جولة تفقدية لإحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة جودة السلع الغذائية بمشاركة الإدارات التنفيذية المختصة، حيث جرى المرور على منافذ المواطن أولا لبيع السلع الغذائية، ومنافذ أمان ومحلات الجزارة بمكرم عبيد وسوق 68 بجوار الحديقة الدولية، للتأكد من التزامها بالمعايير والإجراءات اللازمة مع جودة السلع الغذائية المقدمة بأسعار تنافسية للمواطن، وأسفرت الحملة عن إعدام 225 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجار المتابعة في قطاعات أخرى.