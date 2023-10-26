تشكيل لجنة لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب في سوهاج

شكلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجنة لمتابعة كفاءة تشغيل محطاتها والجاري بها أعمال الإحلال والتجديد بسوهاج، وذلك برئاسة الخبير الهندسي بالشركة القابضة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه جرى تفقد محطات مياه السكساكا السطحية بمركز طما، وتوسعات جرجا السطحية ونجع الطينة النقالي وطهطا السطحية، والنمساوى المطورة وناصر النقالي.

جاهزية المحطات للتعامل مع مخاطر تسرب غاز الكلور

في السياق، قال المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التشغيل والصيانة، إنه جرى مراجعة مدى تطبيق تعليمات التشغيل والصيانة ومدى جاهزية العاملين للتعامل مع مخاطر تسرب غاز الكلور والتعامل مع الحريق ومدى الالتزام بتطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة جميع مراحل تنقية مياه الشرب، هذا بالإضافة إلى تطبيق تعليمات ترشيد الطاقة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية للطلمبات والمعدات وجاهزيتها للعمل على مدار 24 ساعة.