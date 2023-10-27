مع أول أيام تطبيق التوقيت الشتوي.. هل تغيرت مواعيد غلق المقاهي؟

مع أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المواعيد الشتوية لعمل وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش حددها القرار رقم 456 لسنة 2020، وبدأ تطبيقها منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي.

المواعيد الشتوية للمحال والمقاهي

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المواعيد الشتوية تتضمن أن تكون مواعيد عمل المحال والمولات من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، مع مد العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساء أيام الأعياد والإجازات والخميس والجمعة.

أما المواعيد الشتوية بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات فتبدأ من الخامسة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل، ومد العمل ساعة لتغلق الواحدة صباحا أيام الخميس والجمعة والأعياد والإجازات، فضلا عن استمرار خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق منها محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات والأفران، والأنشطة الليلية من محلات الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة.

مواعيد عمل الورش

أما مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، فتبدأ من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.