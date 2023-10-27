«التنمية المحلية»: متابعة يومية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، متابعة تنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية التي بدأت يوم السبت 14 أكتوبر الجار،ي بجميع الأسواق على أن تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

خفض أسعار السلع

وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات سوهاج والقليوبية، في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

في القليوبية جرت متابعة المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية في إطار مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وتوافر كل السلع الغذائية التي تشملها المبادرة؛ من السكر، والأرز، والزيت، واللبن ومنتجاته، واللحوم والدواجن المجمدة، والفول، والعدس، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى.

متابعة المحلات التجارية

وفى سوهاج، تواصل أجهزة المحافظة متابعة تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل من 20 إلى 25%، ومتابعة منفذ مديرية التموين لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، كما جرى تفقد عدد من المحلات التجارية من ملابس، وجزارة، ومجمدات، وخردوات وإكسسوارات، وبقالة، ومنظفات، والتأكد من توفير السلع بسعر مخفض ومنها السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم والدواجن.