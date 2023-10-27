ندوة تثقيفية عن أهمية الشمول المالي لتطوير الريف بالدقهلية

نظمت رئاسة مركز ومدينة أجا بالدقهلية، ندوة تثقيفية حول الشمول المالي وأهميته بمجلس المدينة لتنمية وتطوير الريف المصري والحديث عن كيفية الادخار والاستثمار، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومحافظة الدقهلية.

تنمية الريف المصري

وأكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، أن الندوة التثقيفية تدور حول الشمول المالي وأهميته لتنمية وتطوير قرى الريف المصري والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، لأنه يهتم بتقديم الخدمات المالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، وتستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض الذي تنفذه محافظة الدقهلية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ضمن برنامج الشمول المالي.

واستهدفت الندوة قريتي منية سمنود وكفر عوض، وذلك بحضور أحمد عبدالعليم منسق حياة كريمة بالمحافظة، ومحمد عبدالنبي مدير إدارة الشمول المالي، وممثلين عن البنك المركزي المصري.

توسيع نطاق الشمول المالي

وأضاف «قابيل»، أنه خلال الندوة تم التنبيه على توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول الشباب والمرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر، والحديث عن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي المقام بالمحافظة، إلى جانب التعريف بالشمول والتثقيف المالي، وكيفية تحقيق الأهداف وعمل الميزانيات، وأنواع وأماكن تقديم القروض، والحديث عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري للمواطن الريفي تحديدا.

وأكد ضرورة سعي الشباب والمرأة لضمان وجود فرصة عمل تكون مصدر دخل ثابت لهم، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تنميتها والاهتمام بالمشروعات الحرفية بمختلف أنواعها.