أماكن المعارض الدائمة في محافظة الدقهلية.. تخفيضات حتى 30%

شهدت محافظة الدقهلية افتتاح العديد من المعارض لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق بخصومات من 15 وحتى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خفض الأسعار.

أماكن المعارض الدائمة لبيع السلع المخفضة بالدقهلية

تستعرض «الوطن» لقرائها أماكن معارض محافظة الدقهلية الدائمة التي تم افتتاحها في نطاق المحافظة لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين كالاتي:

- معرض محافظة الدقهلية في شارع الجيش أمام حي شرق

- معرض المحافظة في منطقة غرب المنصورة في شارع عبد السلام عارف بجوار صن مول

- معرض في مدينة المطرية أمام رئاسة مجلس المدينة

رقابة دائمة وتفتيش مستمر على المعارض والمنافذ بالدقهلية

وقال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إنه سيتم افتتاح العديد من المعارض الدائمة التابعة لمحافظة الدقهلية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية في مدن المحافظة، ومن المقرر افتتاح 18 معرضا على مستوى المحافظة في مختلف المدن والمراكز إلى جانب افتتاح 845 منفذا تقدم جميع السلع الغذائية المنوعة بأسعار مخفضة والسلاسل التجارية الكبرى والمولات والمحلات.

وأشار إلى أنه في حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، وتم وضع أرقام الشكاوى للمواطنين بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين وستكون هناك رقابة مفاجئة ودائمة وتفتيش مستمر على المعارض والمنافذ، والهدف من كل ذلك محاربة الغلاء وجشع التجار ومنع الاحتكار.