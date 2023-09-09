10 معلومات عن مبادرة الشمول المالي للفلاح بأسوان.. تقدم خدمات مصرفية

أطلقت محافظة أسوان بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، مبادرة «الشمول المالي للفلاح» داخل قرية غرب أسوان، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المصرفية لإدارة شؤونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي، وفي إطار الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري.

أقيمت فعاليات المبادرة في مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان، وشهدت حضور المهندسة دينا إبراهيم، مسؤولة التعاون الدولي، ومحمود بهاء، نائب رئيس مدينة ومركز أسوان، ومحمد محمود، رئيس القرية، بالإضافة إلى ممثلي البنك وأهالي القرية.

المبادرة شهدتها قرية غرب أسوان

من جهتها، أوضحت دينا إبراهيم أن المبادرة تم تنفيذها في قرية غرب أسوان تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، ومن المقرر أن تتوالى عملية تنفيذ المبادرة في القرى الأخرى بالمحافظة.

تهدف المبادرة إلى تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الترويج للمنتجات المصرفية المختلفة من خلال فريق محفظة الهاتف المحمول، الذي يقوم بالتعريف بالخدمات المصرفية المتنوعة لمختلف شرائح المجتمع.

فتح حسابات وحصول على بطاقات ومحافظ ذكية

وأشارت إلى أنه تجاوب كبير من أهالي القرية مع الفرص والمزايا المصرفية التي تم تقديمها، مثل فتح الحسابات والحصول على البطاقات والمحافظ الذكية المتعددة الخدمات.

وترصد «الوطن» 10 معلومات عن مبادرة الشمول المالي للفلاح بغرب أسوان.

1. تم إطلاق مبادرة «الشمول المالي للفلاح» داخل قرية غرب أسوان.

2. تنظم المبادرة بالتعاون بين محافظة أسوان والبنك التجاري الدولي.

3. تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المصرفية لإدارة شؤونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي.

4. يتم تنفيذ المبادرة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري.

5. تم عقد فعاليات المبادرة في مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان.

6. حضرت المهندسة دينا إبراهيم، مسؤولة التعاون الدولي، ومحمود بهاء، نائب رئيس مدينة ومركز أسوان، ومحمد محمود، رئيس القرية، إلى جانب ممثلي البنك وأهالي القرية.

7. تم تنفيذ المبادرة في قرية غرب أسوان، ومن المخطط تنفيذها في القرى الأخرى بالمحافظة أيضًا.

8. تهدف المبادرة إلى تطوير البنية التحتية المالية والترويج للمنتجات المصرفية المختلفة.

9. يقوم فريق محفظة الهاتف المحمول بجولات للتعريف بالخدمات المصرفية للمجتمع المحلي، وتوفير المساعدة والمعلومات للمواطنين.

10. تحقيق استجابة إيجابية لـ أهالي القرية للاستفادة من المزايا المصرفية المقدمة.