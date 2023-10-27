وزيرة البيئة تشارك في «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي»

اتجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى العاصمة الكونغولية برازفيل، للمشاركة في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، التي تعقد تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورؤساء البرازيل، وإندونسيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى‏، والأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية، المفوض الأوروبي للبيئة، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ‏لمنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، وعدد من الجهات المالية المانحة.

القمة تتناول مشكلات 3 أكبر أحواض أنهار في العالم

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ القمة تتناول مشكلات 3 أكبر أحواض أنهار في العالم، والتي تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية، ويقطنها أكثر من 1.5 بليون نسمة، وهي حوض الأمازون، وحوض الكونغو، وحوض بورنيو ميكونغ بجنوب شرق آسيا، لما تحويه من غابات أستوائية تلعب دورًا مؤثرًا في التصدي للتغيرات المناخية.

استصلاح 350 مليون هكتار من النظم الإيكولوجية الأرضية

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ القمة تهدف إلى تفعيل أول ائتلاف عالمي لاستصلاح 350 مليون هكتار من النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، في إطار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، وتتمثل أهداف القمة في تعزيز التعاون العلمي والتقني، وتقوية القدرات ومضاعفة التأثير في المنتديات متعددة الأطراف في سبيل الدفاع عن البيئة، إضافة إلى تحفيز مشروعات الاستثمار في مكافحة التغير المناخي وحفظ التنوع الأحيائي.

ونوّهت بالدور المحوري الذي لعبته مصر في جميع المؤتمرات والأحداث العالمية والإقليمية الخاصة بالتغيرات المناخية، وتحدثت خلالها بلسان إفريقيا، والتي تواجه مشكلات كبيرة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، إذ يزداد تهديد أزمة التغير المناخي في إفريقيا ليصبح الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة، وهو ما دفع مصر للمطالبة بزيادة الدعم المالي الموجّه للدول الإفريقية لزيادة قدرتهم على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على إطلاق مبادرة للربط بين اتفاقات ريو الثلاثة «تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر» كرسالة مهمة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يضم برنامج القمة 3 جلسات، إذ يخصص اليوم الأول للجلسة التقنية، والثاني للجلسة الوزارية، واليوم الثالث يتم عقد الجلسة رفيعة المستوى، ومن المقرر على هامش القمة أن تعقد وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع فيرجينيوس سينكيفيسيوس المفوض الأوروبي للبيئة.