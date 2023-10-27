بحث سبل تطوير التعاون الأكاديمي بين جامعتي الإسكندرية وشيكاغو

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا راشد نائب رئيس جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تطوير سبل التعاون الأكاديمي بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جامعة الإسكندرية: توطيد التعاون مع الجامعات الأمريكية

خلال اللقاء، رحب «قنصوة» بالحضور، مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية على توطيد التعاون مع الجامعات الأمريكية في المجالات العلمية المختلفة، مشيرا إلى العلاقات الممتدة والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الأمريكية، مثل جامعات فيرجينيا تك، وألاباما، ولويفل.

إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة

ولفت إلى استراتيجية الجامعة نحو إنشاء العديد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف المرتفع من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وتخريج جيل قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأعرب عن تطلعه لزيادة هذا التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

تطوير التعاون بين جامعتي الإسكندرية وشيكاغو

وأشادت الدكتورة دينا راشد بالمستوى المتميز لطلاب وخريجي جامعة الإسكندرية، مؤكدة حرص جامعة شيكاغو على تطوير التعاون المشترك مع جامعة الإسكندرية في مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة في مختلف التخصصات الأكاديمية.