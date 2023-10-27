أستاذ أوبئة يحذر من انتشار أمراض تهدد أهالي غزة بسبب الحصار ونقص المياه

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنَّه بسبب نقص المياه النظيفة والصالحة للشرب بقطاع غزة والتلوث بسبب الحصار، يتعرض سكانه إلى مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض والأوبئة، مؤكداً أنَّ الوضع الصحي في قطاع غزة «كارثي»، وفقًا لمعايير وضعتها وحددتها المنظمات العالمية للأنظمة الصحية.

انهيار المنظومة الصحية للقطاع

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه تم إعلان انهيار المنظومة الصحية للقطاع مؤخراً، ما سيتسبب في أزمات شديدة، قائلاً: «عدم وجود مياه نظيفة صالحة للشرب بالقطاع يعرض سكانه للإصابة بأمراض وأوبئة خطيرة، مثل الكوليرا والدوسنتاريا».

مخاطر تهدد صحة الأطفال

وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء: «عدم انتشال الجثث الموجودة تحت الأنقاض إلى الآن، يزيد احتمالية الإصابات بـ التهاب الكبد الوبائي A وB، والتيفويد، وسط نقص اللقاحات الحاد، بجانب تعرض الأطفال للإصابة بشلل الأطفال، وجميع المشاكل الفيروسية الأخرى».