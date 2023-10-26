ريهام عبد الغفور باكية: «قلبي وجعني على أطفال غزة لإني أم وحاسة بيهم»

أبدت الفنانة ريهام عبد الغفور، استياءها الشديد، تجاه مايحدث داخل فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الضحايا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على المنازل والمستشفيات والمنشآت الحيوية، خلال الأيام القليلة الماضية.

ريهام عبد الغفور تدعم أطفال غزة

وقالت ريهام عبد الغفور، باكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: لا أستطيع قول شيء سوى ربنا موجود ويارب معجزة تحصل تخلصهم الفلسطينيين من اللي هما فيه، وربنا ينتقم، لأنه هو المنتقم الجبار، وكلي مشاعر غضب وحزن، وحاسة بالعجز ومش عارفة أعمل حاجة ليهم، مكنتش أتخيل في يوم يحصل كدا، قلبي وجعني على أطفال غزة لإني أم وحاسة بيهم».

وعن زيارتها للهلال الأحمر، لتجهيز المساعدت لأهالي فلسطين، قالت ريهام عبد الغفور: «أقل حاجة ممكن نعملها إننا نساعد في تجهيز المساعدات، وشايفة إننا كفانين نقدر نوصل صوتنا للعالم كله، لإنقاذ المدنيين».

وتطوع عدد كبير من الفنانين للمشاركة في جميعة الهلال الأحمر، أمس الخميس؛ للمساعدة في تجهيز المساعدات لأهل فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الضحايا.