نائب وزير الإسكان يتابع موقف مرافق الشرب والصرف بالقاهرة الجديدة

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً بغرض متابعة موقف مرافق مياه الشرب وتنفيذ المشروعات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات، ورئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة وتقييم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات بها.

مياه الشرب والصرف الصحي

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ مشروع خطوط المياه العكرة والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ والإجراءات التي تم اتخاذها في ذات الشأن، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والالتزام بإنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المخطط لتحقيق الاستفادة من تنفيذ المشروع.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع الحضور الحلول الفنية والتنفيذية المقترحة للتغلب على السيول والأمطار والظروف المفاجئة، موجهاً بضرورة الإعداد الجيد لخطط التدخل السريع لحل الأزمات.

واستعرض موقف منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة والإجراءات والملاحظات المطلوب تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمدينة، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات، وفي هذا الصدد وجه الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرتبطة بملاحظات الجهاز التنظيمي في أسرع وقت.

تحسين مستوى الخدمات

واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد دعم الوزارة الكامل لكل أجهزة المدن الجديدة؛ للحفاظ على الاستثمارات، وتنفيذ الأعمال المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات، والتغلب على الظروف المفاجئة.