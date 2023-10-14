بدء توعية طلاب القاهرة بإنجازات الجمهورية الجديدة

بدأت محافظة القاهرة من خلال مديرية التعليم، تنفيذ مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، بهدف توعية الطلاب بالمشروعات القومية التي تحققت على أرض الواقع في الجمهورية الجديدة على مدار 9 سنوات شهدت البلاد إنجازات تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات، وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة.

وأكد أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة، أنه في ظل قيادة الرئيس السيسي تمكنت الدولة المصرية خلال 9 أعوام مضت، من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، استناداً إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

رؤية مصر 2030

وأشار الى أنه في ظل سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل، التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، العدالة الاجتماعية والشفافية، كفاءة المؤسسات الحكومية، التنمية الاقتصادية، التنمية العمرانية، الطاقة، الثقافة، البيئة، السياسة الداخلية، الأمن القومي، السياسة الخارجية، الصحة.

وأشار إلى أنه جار تعريف الطلاب بهذه الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن في هذه الفترة، وذلك لرفع روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتدريب الطلبة لتنمية مهاراتهم التكنولوجية على توظيف المناهج الدراسية وتحويلها إلى مناهج رقمية بهدف معرفتهم للإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن بالفعل ولرفع روح الولاء والانتماء لديهم.

توظيف الأدوات الرقمية

كما تشمل الأنشطة تدريب الطلاب على توظيف الأدوات الرقمية الجديدة لتحويل معلوماتهم عن هذه الإنجازات إلى أشكال ومنتجات رقمية تفاعلية، أيضا صناعة «نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة» بشكل ثلاثي الأبعاد و السير بين شوارعها والتحدث إلى المارة فيها، كما يتم إجراء مسابقة بين الادارات التعليمية والمدارس والطلاب لأختيار افضل الأعمال الرقمية والتكنولوجية والتى سينتج عنها تخريج علماء المستقبل.