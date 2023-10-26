«الإسكان»: تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة الأحد المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيسلم دفعة جديدة بإجمالي 72 وحدة سكنية بعمارات «مسلسل 1 و2 المرحلة الأولى، ومسلسل 1 للمراحل الأخرى لمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة»، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 29 من أكتوبر الجاري.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54 الأحد المقبل، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الإثنين 30/10/2023، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 31/10/2023.

وتابع الغيطي، أنّ العميل الفائز بالوحدة عليه التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر «2 عباس العقاد» لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع سكان بعض الأحياء بالمدينة، واستهل لقاءاته باجتماع مع ممثلي سكان «دار مصر الأندلس المرحلة 2»، وجرى استعراض بعض مطالب السكان المتعلقة بالنظافة والزراعة والمواصلات، فضلا عن التأكيد على تحسن مشكلة انتظام ضغوط المياه عن الفترات الماضية.

وعقد رئيس الجهاز اجتماعا مع حاجزي مشروع «سكن مصر أرض المعارض 1 و2»، والمنطقة الثالثة بمنطقة الأندلس -التجمع الثالث، وجرى التأكيد على أنّه سيتم تسليم باقي وحدات سكن مصر تباعا، كما استمع رئيس الجهاز لبعض مطالب الحاجزين، وبينها الاهتمام بتنسيق الموقع مع إنشاء ساحة لانتظار السيارات «بارك» يستوعب عدد سيارات السكان.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، حرصه على المتابعة اليومية لجميع أحياء ومشاريع المدينة سواء القائم منها أو الجاري تنفيذه، وشدد على مسؤولي النظافة، بتكثيف أعمال النظافة في الحي، والتزام معاوني رئيس الجهاز، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتأكيد على زراعة الجزر والمسطحات الخضراء بالمنطقة طبقا للمخطط، فور الانتهاء من أعمال الطرق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ مدينة القاهرة الجديدة تشهد تطويرا واسعا في جميع القطاعات، لافتا إلى تواصل وتكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشاريع في التوقيتات المحددة والتأكيد على إدارتي التنمية والأمن، وتكثيف أعمال المرور والحملات اليومية للقضاء على الظواهر العشوائية، والالتزام بالتطبيق الحاسم والحازم لبنود القانون واللوائح على جميع المخالفات سواء إشغالات أو تعديات داخل الكمبوندات وخارجها بالأحياء السكنية ومراكز الخدمات بنطاق المدينة.

وفي نهاية الاجتماعات، أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، توجيهاته للتنفيذيين في الجهاز، بالتواصل المستمر والفعال مع السكان، وتلبية مطالبهم في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل.