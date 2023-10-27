ماراثون على كورنيش الإسكندرية.. «من أجل السلام»

انطلق ماراثون صباح اليوم، ووصل إلى محطته الأخيرة منذ قليل، برعاية مكتبة الإسكندرية، تحت شعار «الجري من أجل التراث ودعم السلام».

تفاصيل الماراثون الرياضي في الإسكندرية

ورصدت عدسة «الوطن» مشاركة أعداد كبيرة من شباب وفتيات الإسكندرية خلال الماراثون الذي قُسم إلى 6 أقسام بمسافات مختلفة، وهي: «مسافة 42 كيلومترًا من مكتبة الإسكندرية مرورا بقلعة قايتباي ثم سان ستيفانو والعودة إلى مكتبة الإسكندرية» (جولتان)، ومسافة 21 كيلومترًا من مكتبة الإسكندرية مرورا بقلعة قايتباي ثم سان ستيفانو وعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مسافة 10 كيلومترات من مكتبة الإسكندرية مرورا بقلعة قايتباي ثم حديقة كامب شيزار وعودة إلى مكتبة الإسكندرية، مسافة 5 كيلومترات من مكتبة الإسكندرية مرورا بمسجد القائد إبراهيم ثم حديقة كامب شيزار وعودة إلى مكتبة الإسكندرية، ومسافة 2 كيلومتر وهو سباق الشباب والأسرة من مكتبة الإسكندرية مرورا بمسجد القائد إبراهيم والعودة إلى مكتبة الإسكندرية، وختاما بسباق الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات لمسافة 500 متر بميدان مكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الماراثون يعد من أهم السباقات الدولية التي تُنظم في مصر، حيث يشارك فيه متسابقون من دول العالم، ويتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة.

دعم السلام بأعلام فلسطين في ماراثون رياضي بالإسكندرية

وأضاف «زايد» لـ«الوطن»، أن السباق يهدف إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي.

وأوضح أنه تم من خلاله دعم فئات مجتمعية، مثل المرأة والشباب وذوي الهمم، عبر تنظيم مسابقات بمسافات متنوعة تتناسب مع كل الفئات المختلفة.