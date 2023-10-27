وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات توفير الأراضي لمشروعات الإسكان الاجتماعي

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والصندوق.

مشروعات الإسكان في المحافظات

وشهد الاجتماع متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية علي أرض مختلف المحافظات، وتوفير الأراضي اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

دور صندوق الإسكان

أكد اللواء هشام آمنة، أهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل بالمحافظات، في إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الصندوق وكل محافظات الجمهورية بما يسهم في تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة.