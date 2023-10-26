«التضامن» تحدد شروط الحصول على مشروعات تنمية المرأة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرات لتعزيز تنمية المرأة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، وتشتمل هذه المبادرات على دعم مادي وتدريب وتوجيه للنساء والفتيات، من خلال التدريب على مهارات وأنشطة إنتاجية تعزز الدخل الشخصي وتساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة والأسرة عمومًا، كما يجري تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة، مع مراعاة تناسبها مع ظروف المجتمعات الريفية، وتمهيدًا لتوسعة هذه المشروعات في المناطق العشوائية الحضرية.

مشروعات تنمية المرأة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنها تقدم مشروعات تنمية المرأة للتوعية بالقضايا المختلفة التي يعاني منها المجتمع في الريف والمجتمع بشكل عام، مع التركيز على القضايا المستجدة التي تفرضها ظروف المجتمعية.

شروط وأحكام الحصول على مشروعات تنمية المرأة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وأحكام عدة للحصول على مشروعات تنمية المرأة، ومنها:

- أن تكون المرأة أو الفتاة مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها، وتقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية.

- ألا يقل عمرها عن 18 سنة ولا يزيد على 50 عاما.

- أنّ تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.

- أنّ يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.

- أنّ تقدم ضمانًا تقبله لجان البت في المشروعات.