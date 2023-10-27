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قوات الاحتلال تستخدم قنابل غاز منتهية الصلاحية ضد سكان مدينة القدس

كتب:

محمود البدوي
11:56 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت 5 آلاف شرطي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، مؤكدة أن قوات الاحتلال تستخدم قنابل الغاز منتهية الصلاحية في القدس.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أن قوات الاحتلال منعت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل صوتية لمنع دخولهم، فضلا عن انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في شوارع القدس المحتلة. 

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بقلم محمود البدوي