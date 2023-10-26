«القاهرة الإخبارية» ترصد لحظة عودة الشاحنات بعد تفريغ قافلة المساعدات الخامسة في غزة

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، لحظة عودة الشاحنات بعد تفريغ القافلة الخامسة من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

يذكر أنّ قواقل المساعدات التي قدمت إلى قطاع غزة حتى الآن لا تلبي سوى 20% من احتياجات القطاع الماسة والملحة، وما يزال هناك حذر إسرائيلي وامريكي على دخول الوقود، الذي يحتاج إليه بشدة، وفقا لمراسل قناة القاهرة الإخبارية.

وردت التقارير بأنّ المنظومة الصحية في قطاع غزة تقريبا خرجت عن الخدمة أو في طريقها إلى ذلك.

يذكر أنّ منظمة الأمم المتحدة، أكدت عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة.