مجلة البحوث الهندسية بجامعة طنطا تنضم إلى قاعدة النشر العالمية «Elsevier»

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، انضمام مجلة البحوث الهندسية The Journal of Engineering Research (ERJ) التي تصدرها كلية الهندسة بالجامعة، إلى قاعدة النشر العالمية السيفير Elsevier.

إنجاز جديد في جامعة طنطا

وأوضح أن ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات البحث العلمي بكلية الهندسة والجامعة، بعد أن أصبحت في مصاف المجلات العلمية العالمية المرموقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتحسين ترتبيها في التصنيفات العالمية، مشيداً بجودة الأبحاث التي تنشرها المجلة، مهنئاً أعضاء هيئة التدريس بالكلية و الكفاءات العلمية بالكلية بهذا الإنجاز العظيم.

الارتقاء بالمجلة

من جانبه هنأ الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، فريق العمل القائم على إعداد المجلة العلمية لجهودهم العلمية الكبيرة في الارتقاء بالمجلة، بقيادة الدكتورة أماني سرحان مدير تحرير المجلة حتى يونيو السابق ورئيس قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بالكلية، والدكتور وسيم عزام مدير تحرير المجلة الحالي.

وأوضح أن انضمام المجلة إلى قاعدة البيانات العالمية السيفير يجعلها أكثر شهرة على المستوى الدولي، ويسهل فرص التعاون مع باحثين آخرين من مختلف الجامعات حول العالم.