جدول امتحانات معادلة كلية الهندسة 2023 والخريطة الزمنية

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جدول امتحانات معادلة كلية الهندسة 2023 لطلاب الشهادات الفنية المختلفة الصناعية نظام الـ3 سنوات والخمس سنوات للحاصلين على الثانوية الصناعية بمجموع 70% فأكثر والمعاهد الفنية الصناعية، والتي من المقرر أن تعقد بكليات الهندسة جامعات «القاهرة - الزقازيق - كفر الشيخ - أسيوط».

جدول امتحانات معادلة كلية الهندسة 2023

وأوضح الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه، أن مكان الامتحانات لطلاب مدارس نظام الثلاث سنوات بكون طبقا لجدول التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب، حيث الإدارة التعليمية التي حصل منها على الشهادة، وبالنسبة لطلاب نظام الخمس سنوات، يكون طبقا لجدول التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب حسب الرقم القومي والمعلن عنه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

جدول امتحانات معادلة كلية الهندسة 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية جدول امتحانات معادلة كلية الهندسة 2023 وفقاً لما أعلنه «الأعلى للجامعات»، والمقرر أن تنتهي الاثنين المقبل، وفقا للخريط الزمنية التي أقرها المجلس:

** اللغة الإنجليزية: 27 سبتمبر

**ميكانيكا: 28 سبتمبر

**الفيزياء: 30 سبتمبر

**رياضة 1: 1 أكتوبر

** رياضة 2: 2 أكتوبر

** الكيمياء: 3 أكتوبر