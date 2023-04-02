النتيجة النهائية لمسابقة النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، إعلان اللجنة الفنية نتيجة فحص الإنتاج العلمي لهيئة التدريس المتقدمين لمسابقات برامج دعم البحث العلمي النشر الدولي بالدوريات العلمية المصنفة دوليا والكتب والفصول والاستشهادات المرجعية لدورة يناير 2023، وذلك بعد انتهاء فترة التظلمات المقررة.

نموذج التعهد الخاص بصرف المكافأة

وأوضح بيان جامعة بنها أنه على الفائزين مراجعة العلاقات الثقافية بالجامعة استيفاء نموذج التعهد الخاص بصرف المكافأة، وعلى أعضاء هيئة التدريس المقبول بحوثهم في حالة الاشتراك مع آخرين من داخل الجامعة إرسال أسماء المشاركين في البحث ثلاثية على البريد التالي culture_95@bu.edu.eg

جدير بالذكر أنه من ضمن البحوث العلمية المنشورة في مجالات ذات معامل تأثير عالي، نشر الدكتور ياسر نورالدين، الأستاذ بكلية الطب البشري بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، بحث بمجلة ذا لانسيت (The Lancet) وهي مجله طبية عالمية بلغ معامل تأثيرها 202.731

كما نشرت الدكتورة ايمان عبده ماضى، المدرس المساعد بكلية الطب البيطري، بقسم صحة وسلوكيات ورعاية الحيوان، والفريق البحثي على البحث، بحث بمجلة (European Heart Journal) والذي بلغ معامل تأثيرها 35.855،

والدكتور محمد فرحات فودة الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية، بحث بمجلة (ACS Nano) والذي يبلغ معامل تأثيرها 18.027.

القواعد العامة لمسابقات برامج دعم البحث العلمي

يذكر أنه من القواعد العامة لمسابقات برامج دعم البحث العلمي، يوضع بقائمة الحظر عضو هيئة التدريس المتقدم ببحوث سبق وأن تقدم بها وصرف عنها مكافأة في دورات سابقة.

كما أنه يجرى تقييم الاستشهادات المرجعية لأخر خمس سنوات فقط، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافئات برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على Google Scholar أبحاث لا تخصه.