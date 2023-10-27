«الوطنية للانتخابات»: استخدام «بطاقات برايل» لأول مرة في التصويت بالخارج

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لأول مرة سيكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة «برايل» لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأوضح المستشار أحمد بنداري، في تصريحات له على هامش لقائه وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّه يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتي تمت في 25 سبتمبر، المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، فيحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج، موضحا أن هناك نحو 137 مقر انتخابي بالسفارات المصرية حول العالم، وأن المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج، لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن.

الهيئة الوطنية للانتخابات

واختتم بنداري حديثه مؤكدًا أنّ الاستحقاقات الحالية تحمل شعار «شارك صوتك هيوصل»، وأننا نعمل على تقديم إفادة بالمشاركة في التصويت، لمن يدلي بصوته، تحفيزا للمصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، مشيرا لإتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.