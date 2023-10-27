رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأمطار في البحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر أجواءً صيفية وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين في المناطق الجبلية جنوب البحر الأحمر، ورفعت الأجهزة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار والسيول بناءً على توجهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

رفع حالة الطوارئ في البحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار التي تكون رعدية أحيانًا مع بدء موسم الأمطار والسيول، وتشكيل لجان من رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية، لاحتجاز مياه السيول والالتزام بالتعليمات ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

توقعات سقوط أمطار بالبحر الأحمر

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر تكون رعدية أحيانًا، وحذرت السائقين على الطرق السريعة، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وتوخي الحيطة والحذر.