تداول 48 ألف طن بضائع عامة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر أن هناك نشاطًا ملحوظًا تشهده المواني التابعة للهيئة في المحافظات، وسجل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفتها 8 قطع، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 667 شاحنة و87 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

ووفقا لبيان الهيئة شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 301 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43500 طن بضائع، 366 شاحنة و22 سيارة.

تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينة DABI، وعلى متنها 36000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2550 طن بضائع و 215 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع سفن وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة CHRISTOPH SCHULTE، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1165 راكبًا بموانيها.