جامعة أسيوط تشارك في المبادرة العالمية لمكافحة فساد التعليم

شاركت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ في المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد «جريس»، التي تتم بالمشاركة بين وزارة التعليم العالي، وهيئة الرقابة الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة؛ وشارك وفد طلابي من الجامعة في التدريب الذي عُقدت فعالياته أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أنّ المسابقة تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد 2023-2030، وتهدف إلى تنمية قدرات، وخبرات الطلاب؛ في مجال مكافحة الفساد، وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، ونشر قيم، ومبادئ النزاهة، والشفافية؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتحقيق النزاهة داخل جميع الجهات والأجهزة، مؤكدًا أنّ الشباب لبنة أساسية وخط مواجهة رئيسي؛ ‏من أجل بناء مجتمع واعٍ بأضرار الفساد.

زيادة الوعي بالقضايا الوطنية

من جهته، أشار الدكتور أحمد عدوي منسق التدريب، إلى أنّ الجامعة تدعم هذه التدريبات؛ بوصفها أنشطة متميزة للطلاب، وتقدم خبرات مفيدة لهم، و تسهم في زيادة وعيهم بالقضايا الوطنية الرئيسية، خاصة أنّ الفساد آفة تضر بأي جهود لتحقيق التنمية، مشيراً إلى أنّ مجالات التدريب تشمل: سبل مكافحة الفساد، والأخلاقيات والفساد، والأمن المعلوماتي، والفساد والتنمية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مصر.

جدير بالذكر، أنّ الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كيان تابع لهيئة الرقابة الإدارية؛ للمعاونة في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال، وتعد الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، وتُعني بتقديم الخدمات العلمية والتدريبية والمعرفية، وتسعى إلى تحقيق الريادة في هذا المجال من خلال تعزيز البحث العلمي والتعاون المستمر وتبادل الخبرات؛ مع أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات التعليمية المحلية.