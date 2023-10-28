اليوم بمتحف الإسكندرية القومي.. ورشة لصناعة الخزف وندوة عن حرب أكتوبر

ينظم اليوم السبت القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي، ورشة تدريبية عن صناعة الخزف وذلك في تمام الساعة 1 ظهرا بالمتحف، وأكد المتحف أن الورشة تستهدف تعليم المواطنين من سن 18 عاما فما فوق على أساليب «الفن الخزفي»، موضحا أن العدد المسموح به للمشاركة بالورشة هو 10 أفراد.

الخامات المستخدمة في ورشة صناعة الخزف

وأضاف متحف الإسكندرية، أن الخامات المستخدمة في «ورشة صناعة الخزف» هي كيلو طين أسواني ودفرة خشب أو خافض لسان خشبي، ودفرة معدن مدببة، ودفرة سلك أو صفيحة منشار، وقطعة قماش 20*20، وقطعة خشب صغيرة مقاس 15*15، وبخاخ مياه، وكيس بلاستك وكارت قديم.

ندوة عن حرب أكتوبر

وينظم اليوم متحف الإسكندرية القومي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان «50 عامًا على نصر أكتوبر دروس وعبر»، وذلك بحضور عدد من أبطال النصر.

وأشار المتحف إلى أن ندوة «50 عاما على نصر أكتوبر دروس وعبر»، سيحضرها كل من الدكتور محمد نور الدين، بطل قوات الصاعقة في معركة كبريت، واللواء نبيل عبدالوهاب، بطل القوات البحرية في معركة إيلات.