الطفلة «فريدة» سفيرة متحف الإسكندرية.. عبقرية علمية وإنجازات رياضية (صور)

اختار المتحف القومي بالإسكندرية الطفلة فريدة محمد عمر سفيرة له، لما حققته من بطولات وإنجازات رغم أن عمرها لم يتجاوز الثماني سنوات، حتى باتت تُعرف في مدرستها بـ«الطفلة المعجزة»، إذ لم تترك لعبة أو مسابقة اشتركت بها إلا وحققت المركز الأول فها، سواء في مجال التكنولوجيا أو الألعاب الرياضية.

إرادة تحقيق البطولة

بدأت «فريدة» ممارسة الرياضة منذ كان عمرها أربع سنوات، ثم اتجهت لمجال الريبوتات والماث، واستطاعت تحقيق لقب البطولة في أي مجال تشارك فيه، لذا اختاروها عضوا ضمن سفراء متحف الإسكندرية القومي. تقول «أنا أصغر مدرب معتمد صغير tot، وحاصلة على جائزة البرمجة والـev3، والكهرباء، وسأطور من نفسي لأن طموحي غير محدود، وأرغب أن يتردد اسمي كإحدى عالمات مصر على مستوى العالم».

الطفلة العبقرية المعجزة

وتضيف سمر راهون، مدير عام مدرسة أميرة العجمي، الملتحقة بها الطفلة، إن شخصية فريدة محمد عمر مثل اسمها تماماً، ونلقبها في المدرسة بالطفلة المعجزة والعبقرية الصغيرة، حيث شاركت رغم حداثة سنها في عدد من المسابقات، منها مسابقة المنتدى الإفريقى للروبوت، وحققت فيه المركز الأول ضمن فريق لتصميم روبوت يساعد ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك مسابقة أخرى لنفس المنتدى وحصلت فيه على المركز الأول ضمن فريق لتصميم سدود تحمي من الفيضان، ثم مسابقة المنتدى الإفريقى الآسيوى وحصلت فيه على المركز الأول ضمن فريق لتصميم ربيوت مكنسة لحل مشكلة القمامة في إطار أفكار التنمية المستدامة، وكذلك مسابقة روبو فاست بمكتبة الإسكندرية وحصلت على المركز الثاني في تصميم الروبوتات.

بطولات رياضية

وتقول جهاد المغربى والدة فريدة، إن إبنتها لا تكتفي بتحقيق مراكز متقدمة في البطولات العلمية، بل تمارس الرياضة بنفس القوة، ففي لعبة الكاراتيه حصلت على الحزام البني مرتفع، وحققت 8 بطولات بين تنشيطية ومؤهلة لبطولة الإسكندرية، وفازت بالميدالية الذهبية، وفي الجمباز الفني حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية مرتين، وفي السباحة حققت المركز الأول عدة مرات، وكذلك في الكيك بوكس والرماية.