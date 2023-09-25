متحف الإسكندرية يستعرض 4 قطع أثرية لشهر أكتوبر.. منها تمثال تحتمس

أطلق متحف الإسكندرية القومي، استفتاء للتصويت على قطعة شهر أكتوبر 2023 بعنوان «انتصارات الجيوش»، والذي ضم 4 قطع، تضم تمثال للملك تحتمس، ورأس محارب روماني، وميدالية إبراهيم باشا، ومجموعة الملك زوسر الهرمية فى سقارة.

تمثال للملك تحتمس الثالث راكعا

وجاء أول القطع المعروضة، بحسب بيان المتحف، عبر تمثال للملك تحتمس الثالث راكع يرتدى غطاء الرأس «النمس» واللحية المستعارة والنقبة القصيرة، يستند من الخلف على دعامة عليها نقوش هيروغليفية تتضمن أسم الملك «من - خبر - رع» ويمسك بكلتا يديه إناء .

مجموعة الملك زوسر الهرمية في سقارة

أما القطعة الثانية فهي عبارة عن جزء من دعامة معمارية من مجموعة الملك زوسر الهرمية فى سقارة تظهر رأسا أسيرين يظهر من ملامحهم أنهم اسيوين كطقسة رمزية لإخضاع الملك زوسر «جسر نثر خت»، أي جسد الإله المقدس، وهو أول ملوك الاسرة الثالثة، لتلك القبائل من البدو حيث تشير النصوص انه خلد ذكرى أنتصاراته على بدو سيناء حيث وجد إسمه فى وادى مغارة والتى ذهبت بعثاته الى هناك وعادت محملة بحجر الفيروز .

رأس محارب روماني

وتمثلت القطعة الثالثة في رأس محارب روماني يرتدى خوذة شريط الخوذة يتدلى على الجوانب ملامح الوجه دقيقة وقاعدة الراس غير مستوية.

والقطعة الرابعة هي ميدالية عليها صورة لإبراهيم باشا بالبارز، أمام وجه كتب «إبراهيم باشا»، والظهر عليه نقش كتابى بارز نصه: «الذكرى المئوية/ 1848- 1948/ سلام على إبراهيم قاد جيشه من نصر إلى نصر/ الدرعية/ 1433 – 1818 / مسيولنجى1441 – 1826 / عكا 1247 – 1832 / تريب 1255 – 1839».وتأتي ذلك عندما تولى محمد على باشا عرش مصر فى بداية القرن التاسع عشر ، أعاد بناء جيش مصر فى إطار مشروعه القومى لبناء دولة حديثة قوية فى مصر. و كان إبراهيم باشا هو الابن الاكبر لمحمد على باشا حيث قاد عدة حملات عسكرية ضخمة وانتصر فيها ومنها حملة على وسط الجزيرة العربية ثم أخمد ثورة اليونانيين، أرسله محمد على مع جيش قوى لفتح الشام وفلسطين.