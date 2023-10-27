تحرير 54 محضرا لحرق المخلفات الزراعية في مركز ديروط بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جميع رؤساء الوحدات المحلية والقروية، بتكثيف حملات الرصد الميداني لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين، مؤكدًا توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي.

تشكيل لجان فرعية

كان محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجان بنطاق كل مركز ولجان فرعية بالقرى تتولى المتابعة المستمرة ورصد أية مخالفات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لمواجهة تلك الظاهرة بكل حسم ودون تهاون وذلك حفاظاً على صحة المواطنين ومنعًا للإضرار بالبيئة المحيطة، مشيراً إلى أهمية إزالة المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها وبخاصة قش الذرة مع ضرورة حث المواطنين عامة والمزارعين خاصة بالحفاظ على البيئة ورفع الوعي والتثقيف لديهم والتخلص من السلوكيات غير الحضارية بما يعود بفوائد على الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

غرامات مالية للمخالفين

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتوعيتهم بأهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية.

حملات لرصد المخالفات

من جانبه أوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم تنفيذ حملة لرصد أعمال حرق المخلفات الزراعية والبوص تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، أسفرت عن تحرير 54 محضرا بقريتي السراقنا وأبو الهدر بديروط الشريف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.