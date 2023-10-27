مصريون يستبدلون المنتجات الأجنبية بالمحلية: «غزة تستحق الدعم»

الحطام يملأ الأرجاء، الوجوه شاحبة ويبدو عليها الحزن العميق، النظرات شاردة ولا تبدو أنها تشعر بمن حولها، القذائف والصواريخ تضيء سماء المنطقة، هكذا هو حال أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، إذ استشهد آلاف الأشخاص خلال أيام قليلة بسبب القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليندد العالم العربي والغربي بما يحدث لأهالي فلسطين، فيما يقرر بعض المصريين اتخاذ إجراء حاسم ضد الدول التي تدعم ما يقوم به جيش الاحتلال، ويقاطع المنتجات الأجنبية ويستبدلها بالمحلية دعمًا للمنتج المصري.

حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية

العديد من الأشخاص قرروا دعم الشعب العربي الشقيق، بإطلاق حملات المقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم الاحتلال الإسرئيلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدالها بالمنتجات المحلية، منهم سارة محمد، التي أخذت قرارا حاسمًا بمقاطعة المنتجات الأجنبية وتشجيع المحلية: «بعد حملات المقاطعة اللي كانت على السوشيال ميديا، بدأت استخدم المنتجات المصرية زي مثلًا الشوكولاتة والبسكويت والعصائر، والمشروبات الغازية»، بحسب ما روته في حديثها لـ«الوطن».

جودة عالية وطعم مميز، وجدتهما «سارة» في المنتجات المحلية المصرية: «المنتجات بتاعتنا طلعت متفرقش عن المستوردة، وكمان أحسن منها بكتير»، مشيرة إلى أنها أبلغت والدتها بقائمة المنتجات الأجنبية التي يمكن مقاطعتها وتشجيع المنتجات المصرية: «المنتجات كلها عرفتها لماما عشان لما تروح تشتري تاخد بالها، وحاليًا بنستخدم في البيت المنتج المصري بس».

«وليد»: مقاطعة المنتجات الأجنبية أقل شيء نقدمه لأهل غزة

مقاطعة المنتجات الأجنبية أمر فعله أيضًا، وليد بدري، بعد مشاهدته حملات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استبدل المنتجات الأجنبية كافة التي كان يستخدمها إلى المنتجات المحلية، تضامنًا مع أهالي فلسطين:«لازم نعمل كدا عشان ندعم الشعب الفلسطيني اللي بيحارب وبيعاني من قوات الاحتلال، ومقاطعة المنتجات اللي بتدعم الاحتلال ده جزء نقدر نساعد بيه أهالينا في غزة».

واجه «وليد» في البداية بعض الصعوبات في التعود على المنتجات المحلية، لكن بعد استخدامها وجد أنّ هناك بعض المنتجات المصرية تمتلك جوده عالية أفضل من المستوردة: «إحنا تقريبًا كنا عايشين في وهم المستورد، طلع عندنا منتجات مصرية جودتها عالية جدًا».