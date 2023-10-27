وفاة رئيس وزراء الصين السابق عن عمر ناهز 64 عامًا

توفي رئيس الوزراء الصيني السابق «لي كه تشيانج» عن عمر ناهز 68 عامًا، اليوم الجمعة، متأثرا بنوبة قلبية، بعد سبعة أشهر فقط اعقبت تقاعده من منصبه، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وفاة رئيس وزراء الصين السابق

ذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن رئيس وزراء الصين السابق، توفي في مدينة شانجهاي حوالي الساعة 12:10 صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن «لي كه تشيانج» ولد في الأول من يوليو عام 1955 بمقاطعة آنهوي الواقعة شرقي الصين، وتولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 2013 حتى شهر مارس عام 2023.

وكان يُنظر إلى رئيس وزراء الصين السابق على أنه أحد كبار المنافسين على قيادة الحزب الشيوعي.

«ويبو» يحول زر الإعجاب لأيقونة حداد حزنا على رحيل رئيس وزراء الصين السابق

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تدفقًا من الحزن والصدمة، لرحيل رئيس وزراء الصين السابق، حيث اكتست بعض المواقع الحكومية بالأبيض والأسود في علامة رسمية على الحداد، وحولت منصة المدونات الصغيرة «ويبو» زر الإعجاب إلى أيقونة حداد على شكل زهرة «أقحوان».