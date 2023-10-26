الصين ترسل مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يوان إلى فلسطين

أعلنت الصين إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يوان إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال تشاي جون، مبعوث الصين للشرق الأوسط، على هامش قمة القاهرة للسلام، إنّ الوضع في غزة خطير جدا، وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والقتال، خاصة في الوقت الحالي، مؤكدا أنّ أهم شيء في الوقت الحالي هو وقف النار والقتال.