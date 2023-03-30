«لي تشيانج»: ملتزمون بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، التزام بلاده بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية وحماية السلام والاستقرار العالميين.

وقال رئيس المجلس -في كلمته التي ألقاها خلال مراسم افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2023، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس- إن بلاده لن تسعى أبدا إلى التحديث من خلال الحرب أو الاستعمار أو النهب، وهي ملتزمة بتحقيق التحديث لأكثر من 1.4 مليار شخص من خلال السلام والتنمية، وهذا سيخلق قوة دافعة كبيرة للنمو الاقتصادي في آسيا والعالم بأسره.

احترام مسارات التنمية المختارة بشكل مستقل

وأعرب عن معارضة بلاده لإساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب، وممارسات الولاية القضائية طويلة الذراع، واختيار طرف من الأطراف، وإثارة المواجهة بين المعسكرات وحرب باردة جديدة، داعيا إلى التمسك بالاحترام والثقة المتبادلين، والانفتاح والشمول، واحترام مسارات التنمية المختارة بشكل مستقل من قبل الدول الأخرى، ومعارضة رواية صدام الحضارات والمواجهة الأيديولوجية.

وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إن الصين ستعتمد سلسلة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى توسيع الدخول إلى السوق وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن بلاده ستظل ملتزمة بالإصلاح والانفتاح والتنمية المدفوعة بالابتكار مهما تغيرت أوضاع العالم، مشددا على أن الصين بقيامها بذلك لن تضخ زخمًا وحيوية جديدة في الاقتصاد العالمي فحسب، بل ستمكّن العالم أيضا من تقاسم الفرص والأرباح من تنمية الصين.

دفع الاقتصاد الصيني لتخطي الصعوبات

وتابع أن بلاده تتحلى بالثقة والقدرة على دفع الاقتصاد الصيني لتخطي الصعوبات والحفاظ على نمو مطرد ومستدام وتقديم مساهمة أكبر في التنمية الاقتصادية العالمية.

ودعا إلى بذل جهود في آسيا من أجل البناء المشترك لمراكز نمو أكثر ديناميكية وبث مزيد من اليقين في الانتعاش الاقتصادي العالمي، والعمل معا لدفع التبادلات الشعبية نحو اتجاه أكثر عمقا وصلابة، وإضفاء مزيد من اليقين في التمازج والتعايش بين الحضارات المختلفة، وبذل الجهود المشتركة لتوسيع السبل الفعالة لتحقيق التضامن والتعاون، وإضفاء مزيد من اليقين في الحوكمة العالمية التي تمر بتغييرات عميقة.

وأوضح أن العديد من القضايا العالمية تتطلب من الدول الجلوس معا والتعامل معها بشكل مشترك من خلال التشاور المتبادل، موضحا أن مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية أصبح راية تقود العصر والتقدم البشري، حيث أن المفهوم أصبح أيضا مصدر قوة تعزز السلام العالمي المستدام والرخاء المشترك.

وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى أن الصين حققت خلال العقد الماضي سلسلة من النتائج الرئيسية في دفع وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وحث على بذل جهود مشتركة لضمان بيئة سلمية ومستقرة للتنمية، وبث مزيد من اليقين في البيئة العالمية المتقلبة.