«خبراء الضرائب»: الإعفاءات الضريبية تساهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ الاعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة؛ لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والارتقاء بالصادرات المصرية.

عبدالغني: الصناعة أهم ركائز تحقيق التنمية

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنّ الصناعة أحد أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.

وقال إنّ الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة، ما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة، وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أشار عبدالغني إلى أنّ تجربة الاعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن نعرف أن مدينة السادس من أكتوبر تضم نحو 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل، وفي العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.

تشجيع القطاع الخاص

قال إنّ تجربة المدن الصناعية توضح أنّ الاعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع جديدة، ما يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلى جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة لمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.

قال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات على توجيه الفائض لتحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، ما سيجعل مصر مركزًا عالميًا للصناعات الاستراتيجية.