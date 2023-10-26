الضرائب: الجمعة والسبت أيام عمل بمركز أول كبار الممولين

قرر الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يكون يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٧، ٢٨ أكتوبر الجاري، أيام عمل بمركز أول كبار الممولين «المكاتب الأمامية وفرق الدعم الآلي وشعبة الفحص التجاري وإدارة التحصيل»، خلال مواعيد العمل الرسمية.

ويأتي ذلك نظرا لاقتراب نهاية شهر أكتوبر ونهاية موعد تقديم إقرار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للأشخاص الاعتباريين، للسنة المالية التي انتهت في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ «السنوات المتداخلة».

وجاء القرار حرصا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور التعاون لجميع ممولي المصلحة، وتقديم الدعم والمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الممولين أثناء رفع الإقرارات الخاصة بهم، وسداد الضريبة المستحقة.