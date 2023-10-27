جامعة أسيوط تنظم ندوات تثقيفية عن مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب

نظمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ندوة تثقيفية وتوعوية عن «مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب»، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكلية التربية بالجامعة.

سلسلة ندوات توعية بخطورة المخدرات

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات بدأت الجامعة في تنظيمها على مستوى كليات الجامعة، في إطار رؤية مصر 2030، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون الصحة، والجامعة تقوم بدور كبير في التوعية بمخاطر المخدرات لما لها من آثار سلبية جسيمة على صحة الإنسان، وتشكل تهديداً مباشراً لحياته، فضلاً عن إعاقته عن المشاركة الإيجابية في المجتمع، ولذلك تحرص الجامعة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف التصدي لهذه المشكلة، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

صندوق مكافحة الإدمان

وتضمنت الندوة محاضرة استهدفت التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو آلية الدولة لخفض الطلب على المواد المسببة للإدمان من خلال نشر الثقافة المضادة للتدخين والمواد المخدرة، في جميع الجامعات المصرية.

وأضاف «المنشاوي»، أن الصندوق يركز على 4 محاور رئيسة هي الوقاية، والعلاج، والبحوث في هذا المجال، والكشف المبكر عن المخدرات، مؤكداً أن القانون المصري الآن يعد المتقدم من تلقاء نفسه للعلاج من الإدمان مريضاً يستحق العلاج، وليس مجرماً يستحق العقاب.