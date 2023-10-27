كسر ماسورة مياه في المعادي.. وحالة طوارئ بالمنطقة لإصلاحها

تلقى حي المعادى برئاسة اللواء طارق بحيري، رئيس الحي، بلاغًا بوجود كسر ماسورة مياه في شارع 9 مع حسنين دسوقي، وجارٍ العمل على إصلاحها بالتنسيق مع شركه المياه وشبكات المعلومات والكهرباء والغاز، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

صيانة المرافق

وأكد حي المعادي استمرر أعمال صيانه المرافق الحيوية ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء كل أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

مستوى الخدمات

وشهد حي المعصرة رفع كفاءة مخر السيل وإزالة القمامة في إطار منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الحي، والقضاء على تجمعات القمامة والنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عمروعيسوى رئيس حي المعصرة، استمرار أعمال النظافة اليومية داخل نطاق الحي، وبالتعاون مع وحدة الرصد البيئي، واستهدفت حملة النظافة رفع مخلفات من مجرى السيول، ورفع كفاءة صندوق محيط المركز الطبي بعزبة الهجانة والشوارع والميادين، وخلق بيئة نظيفة لمواطني حي المعصرة.