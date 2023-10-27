مساعدات بلجيكية تصل إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بفلسطين

استقبل مطار العريش طائرة مساعدات بلجيكية، تمهيدًا لنقل هذه المساعدات إلى قطاع غزة بفلسطين، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

مساعدات بلجيكا لقطاع غزة بفلسطين

ووصل نحو 1037 طنًا من المساعدات في مطار العريش، وهذه المساعدات تأتي من دول ومنظمات إغاثة دولية، وجرى نقل هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر استخدام 51 طائرة، وتسلم الهلال الأحمر المصري، مساعدات بلجيكا والشحنات لتفريغها في مخازنه بالعريش، استعدادًا لنقلها عبر معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنّ إجمالي عدد الطائرات التي هبطت في مطار العريش بلغ 51 طائرة، وجرى نقل 1037.689 طن من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف و19 طبيبًا ومولدات كهرباء.

نقل المساعدات إلى مخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش

وأوضح الدكتور خالد زايد، أنه يتم تسلم شحنات المساعدات من قبل الهلال الأحمر المصري فور وصولها إلى مطار العريش، ومن ثم نقلها إلى مخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش، وبالنسبة للأدوية، تُنقل إلى المخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة في العريش، وتنقل بعد ذلك، شاحنات، المساعدات تباعاً إلى معبر رفح، حيث يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بشكل تتابعي.

ووفقًا للدكتور خالد زايد، جرى نقل الشحنات التي وصلت إلى مطار العريش عبر الطائرات من الجهات التالية: «4 من منظمة الصحة العالمية، 3 من اليونسيف، 3 من برنامج الغذاء العالمي، 2 شحنة مشتركة من الغذاء العالمي واليونسيف، 1 من الهيئة الخيرية الأردنية، 2 من الهلال الأحمر العراقي، 1 من الصليب الأحمر الدولي، 1 من الأردن، 9 من تركيا، 1 من الإمارات، 1 من تونس، 4 من قطر، 1 من فنزويلا، 1 من البرازيل، 1 من روسيا، 1 من باكستان، 1 من الهند، 4 من الجزائر، 6 من الكويت، 1 من البحرين، 2 من المغرب، و 2 من بريطانيا».