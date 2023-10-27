التبرع بجزء من أرباح حفل تامر عاشور لصالح غزة عبر الهلال الأحمر

أيام قليلة تفصلنا عن إقامة حفل الفنان تامر عاشور، وهو الأول له في مصر بعد زواجه مؤخرا من الإعلامية نانسي نور، ويقام الحفل في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، يوم 10 نوفمبر المقبل، وجرى تخصيص جزء من أرباحه لصالح أهل غزة.

الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور تتبرع بجزء من الأرباح لأهل غزة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور بشكل رسمي عبر صفحتها على «فيس بوك» التبرع بجزء من أرباح الحفل لصالح جمعية الهلال الأحمر، لدعم أهل غزة، وقالت في بيانها: «لطالما كان للفن دور مهم في كل الأحداث، لذلك تضامنًا مع إخوتنا، ورغبةً منا في المساعدة بما نستطيع، وبالاتفاق مع الفنان تامر عاشور، تقرر الآتي».

وتابع البيان «التبرع بجزء من ثمن التذاكر في كل حفلاتنا القادمة ابتداءً بحفل تامر عاشور إلى مؤسسة الهلال الأحمر، تخصيص مكان للتبرع المالي للهلال الأحمر داخل الحفل لمن يرغب من الجمهور، جار التنسيق لتخصيص سيارة للتبرع بالدم في أثناء الحفل، لمن يرغب من الجمهور».

وفي وقت سابق، أعلن مطرب الراب ويج، تخصيص جزء من أرباح جولته الغنائية في أوروبا لصالح أهل غزة.

كما لعن أيضا المطرب سعد الصغير تخصيص جزء من حفله المقبل لصالح أهل فلسطين.