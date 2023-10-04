سفيرة ليبيا في بلجيكا تنتظر المحاكمة.. لماذا تم حبس أمل الجراري؟

أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس سفيرة ليبيا في بلجيكا، أمل الجراري «احتياطياً على ذمة التحقيق»، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.

تدابير قضائية ضد سفيرة ليبيا في بلجيكا

وأوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام، مصير سفيرة ليبيا في بلجيكا، معلقا: «النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى».

إنهاء مهام سفيرة ليبيا في بلجيكا

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر قرارًا ضد سفيرة ليبيا في بلجيكا يقضي بإنهاء مهامها، وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام.

تسريب سفيرة ليبيا في بلجيكا

وتم تسريب تسجيل لسفيرة ليبيا في بلجيكا، تطلب فيه من آخرين تزوير وتدليس فواتير من أجل تحويل أموال من ودائع علاج المرضى إلى حساباتها الخاصة، بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية، كما جرى نشر وثائق لعمليات نقل أموال إلى شركة ابنها.

قرار من الرقابة الإدارية ضد سفيرة ليبيا في بلجيكا

وسبق أن أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أغسطس الماضي، قراراً بإيقاف سفيرة ليبيا في بلجيكا عن العمل احتياطياً، بسبب ارتكابها عدة مخالفات، في وقت يشهد قطاع الصحة في ليبيا فسادا واسعا في ظل أزمة سياسية كبيرة تتعرض لها البلاد منذ عام 2011.