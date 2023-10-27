6 معلومات عن أيسر العامر الأسير المحرر.. «منعت قوات الاحتلال إنقاذه»

لم يتوقف الاحتلال الإسرئيلي، عن ارتكاب جرائمه البشعة في حق الشعب الفلسطيني، ففي فجر اليوم، اُستشهد 4 شباب، كان من بينهم أيسر العامر الأسير المحرر، وذلك في مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينتي جنين وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

معلومات عن أيسر العامر الأسير المحرر

حالة من الحزن، سيطرت على محبي الشاب أيسر العامر الأسير المحرر، بعد تلقيهم خبر استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرئيلي في جنين، ونستعرض في التقرير التالي، جميع المعلومات عنه، وفقًا لما ذكرته وكالة «وفا»:

- يبلغ أيسر العامر من العمر 24 عاما.

- استشهد فجر اليوم نتيجة إصابه برصاصة في البطن.

- منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال من الوصول إليه.

- من سكان مخيم جنين بغزة.

- من عائلة مناضلة.

- اُعتقل أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي كان آخرها في عام 2018.

شهداء مخيم جنين

وبجانب الأسير المحرر أيسر العامر، استشهد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، الشهيد جواد التركي، الذي عثر عليه المواطنون بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وذلك وفق ما أكده مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر.

ارتفاع أعداد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 7326، من بينهم 104 شهداء من الكادر الطبي جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، فضلا عن نحو 19 ألف جريح حتى الآن وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

مجازر عدة ارتكبها الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة، كان منها قصف مستشفى المعمداني التي نتج عنها الكثير من القتلى كان أغلبهم من أطفال والنساء، وأيضًا كنيسة الروم الأرثوذكس، واستطاعت قوات الاحتلال أن تفرق بين العائلات وتحدث دمارا شاملا في قطاع غزة.