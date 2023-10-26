انتهاكات إسرائيل تتواصل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 105 شهداء

واصت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، في اليوم الـ20 من عملية «السيوف الحديدية» من إطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، والقصف المستمر على القطاع، فيما واصلت وزارة الخارجية الفلسطينية جهودها خلال لقاءات يقوم بها الوزير رياض المالكي في المنظمات الدولية، لاستعراض جرائم سلطات الاحتلال.

واستشهد طفل فلسطيني يدعى أسيد حمدي حميدات، 17 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الجلزون، شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 105 شهداء، ومنذ بداية العام الجاري إلى 313 شهيدا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند محيط جامعة القدس

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الفلسطينيين، كما اندلعت مواجهات عند محيط جامعة القدس جنوب شرق القدس المحتلة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة،كما اعتقل جنود الاحتلال، شقيقين، من بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، إلى المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية» كريم خان، دلائل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، والتحقيق المفتوح في الحالة في فلسطين، وأطلع الوزير، خلال لقاءه مسؤولي المحكمة، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، على حجم الدمار، والقتل للأطفال والنساء والمدنيين الذي تتسبب به سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون مساءلة أو محاسبة.

سبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على دور «المحكمة الجنائية الدولية» ومدعيها العام، في جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، بسبب سياساتهم الممنهجة وواسعة النطاق، كما شدد على دور المحكمة والادعاء العام في المساءلة والمحاسبة، وأن يُنجَز التحقيق الجنائي عاجلا، وإنصاف ضحايا الشعب الفلسطين.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن سبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومسؤولوها هو غياب المساءلة والمحاسبة.

وطالب المالكي، كريم خان، أن ينظر إلى الجرائم المستمرة للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، مشيرا إلى أن عددا من الجرائم يرتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال من قتل عمد، واعتقال تعسفي، وتدمير للممتلكات.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأحداث في قطاع غزة تحت التحقيق الجنائي، مضيفا أن دور المحكمة المستقل وشفافية التحقيق أساس لإنجاز العدالة.