اجتياح بري محدود لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بقطاع غزة وسقوط شهداء
كتب:
شريف سليمان
09:42 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية
قالت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المستشفيات في غزة تعمل بالحد الأدنى من طاقتها، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في يونس، كما استهدف عددا من العائلات الفلسطينية في رفح، كما استهدف منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات.
أضافت في رسالة على الهواء: «يوجد شهداء في قصف الاحتلال تل الزعتر شمال قطاع غزة، وهناك استهدافات بالعشرات والمئات أحيانا في نفس الوقت بمناطق مختلفة من قطاع غزة».
وتابعت: «الليلة الماضية شهدت اقتحاما لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نقطتين، ببيت حانون، إذ جرى تنفيذ اجتياح بري محدود، إضافة إلى منطقة البريج التي شهدت اجتياحا بريا محدودا أيضا».